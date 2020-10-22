Zaferle dön Yiğido

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz DG Sivasspor, Avrupa yolculuğuna bugün Villarreal deplasmanında başlayacak. Saat 22.00’deki mücadeleyi beIN SPORTS1 yayınlayacak. Maçın hakemi ise Serhiy Boiko...
VILLARREAL - DG SİVASSPOR
STAT: Madrigal
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports1
HAKEM: Serhiy Boiko
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