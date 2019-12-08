Yüzde 69.9 Şenol Güneş

AKŞAM

ARAŞTIRMA şirketi Areda Survey tarafından yapılan ankette, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanması ele alındı. 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yapılan araştırmaya 4 bin 201 kişi katıldı. Araştırmaya göre; A Milli Futbol Takımı’nın başarısında yüzde 69.9 ile Şenol Güneş’in etkili olduğu düşünülürken Elemelerde en beğenilen Türk futbolcu yüzde 27.9 ile Merih Demiral oldu. Türkiye genelinde yapılan araştırmada ‘A Milli Futbol Takımı’nın elde ettiği başarıda en büyük pay kime ait?’ sorusu soruldu. Verilen cevaplara göre yüzde 69.9 ile Şenol Güneş ilk sırada, genç futbolcular yüzde 26.1 ile ikinci, TFF yüzde 1.9 ile üçüncü sırada yer aldı. Başarılı stoper Merih Demiral yapılan araştırmaya göre 17 futbolcu arasında yüzde 27.9’luk oranla en çok beğenilen futbolcu oldu. ‘Milli Takımda en çok beğendiğiniz futbolcu kim?’ sorusuna verilen cevaplar içinde Cengiz Ünder ikinci, Hakan Çalhanoğlu üçüncü, Emre Belözoğlu ise dördüncü sırada yer aldı.

17.6 FiNALE iNANIYOR

‘SİZCE Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda nereye kadar gidebilir?’ sorusunu vatandaşların yüzde 30.6’sı yarı final, yüzde 30.2’si çeyrek final, yüzde 17.6’sı da final diye yanıtladı. Gruptan ancak çıkabilir diyenler yüzde 18.7, gruptan çıkamaz diyenler ise yüzde 3.0 oldu. Katılımcıların yüzde 49.1’i Milli Takımın bütün maçlarını, yüzde 48.8’i de bir kısmını izlediklerini aktardı.