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02 Haziran 2019 Pazar 17:25 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 17:25

Yuto Nagatomo: Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde en iyi olmak

Yuto Nagatomo: Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde en iyi olmak

Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo geleceği ile ilgili konuştu ve hedeflerini anlattı.

Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo, ülkesi basınına açıklamalarda bulundu ve "Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefliyorum" dedi.

Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Hedefim Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi olmak ve bunun için savaşmak. Dünya Kupası'nda da Japonya ile başarıya ulaşmayı umuyorum. Yaşlandım ama seçilirsem çok mutlu olurum. Bunlar benim hedeflerim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, İTALYA'DAN DAHA YAŞANILABİLİR BİR YER"

Türkiye'nin İtalya'dan daha iyi olduğunu belirten Japon yıldız, "İstanbul'da çok kaliteli bir hayatım var. İnsanlar çok sıcakkanlı, çok cana yakın. Ayrıca Japonları da çok seviyorlar. Türkiye, İtalya'ya göre daha yaşanılabilir bir yer" dedi.

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli isim, şampiyonluğa ulaştıkları geçen sezon 25 maçta forma giydi ve 1 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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