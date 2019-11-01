Yuto Nagatomo: Galatasaray gibi oynarsak Real Madrid'i yenebiliriz

"İNANILMAZ MUTLUYUM"

Galip geldikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Japon savunmacı, "Aldığımız 3 puandan dolayı inanılmaz mutluyum. Bu 3 puanı almamız lazımdı. İyi oynadık ve bu galibiyeti hak ettik. İlk görevim defans yapmak, sonra asist de yapmam gerekiyor." dedi.

"G.SARAY GİBİ OYNARSAK..."

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid karşılaşmasıyla ilgili de konuşan Nagatomo, "Real Madrid maçı zor geçecek. Eğer doğru zihniyetle sahaya çıkıp, Galatasaray gibi oynarsak; Real Madrid karşısında galip gelebiliriz." ifadelerini kullandı.