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04 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:00

Yusuf'a tarihi teklif

Yusuf'a tarihi teklif

Şimdiye kadar bir futbolcuya en fazla 14 milyon euro ödeyen Lille, Yusuf Yazıcı için 12 milyon euro peşin, 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay teklifi yaptı.

AKŞAM

FRANSIZ ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için çok ciddi. Mehmet Zeki Çelik’in de formasını giydiği Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı’nın yeteneklerinden çok etkilendi. Lille, 1997 doğumlu orta saha oyuncusu için 12 milyon euro peşin, 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay verme maddeli bir teklif iletti. Bordo-Mavililer, 12 milyon euronun üstüne çıkılmasını isteyecek. Şimdiye kadar bir futbolcuya en fazla 14 milyon euro veren Lille, Yusuf için bu bedeli aşabilir. 

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