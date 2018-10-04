Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için geliyorlar!

Fırtına’nın gençlerine yakın takip... Transfer döneminde ismi ciddi bir şekilde Portekiz ekibi Benfica ile anılan Abdülkadir Ömür, kulüplerin el sıkışamaması sonrasında takımda kalmıştı. Ancak Kırmızı-Beyazlılar’ın, 19 yaşındaki futbolcu için ısrarı sürüyor. Devre arası transfer döneminde yıldız futbolcu için öncelik isteyen Benfica, bu süre zarfında Abdülkadir’i izlemeyi devam ediyor. Başarılı futbolcunun hem sağlık durumunu hem de formunu yakından takip eden Portekiz temsilcisi, Ocak ayında Fırtına’nın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

Resmi teklif yolda

Bordo-Mavililer’in bir diğer genç yıldızı Yusuf Yazıcı ise Avrupa ekiplerini peşine takmaya devam ediyor. Atletico Madrid, Sevilla ve Milan gibi devlerin radarında olan 21 yaşındaki oyuncuya son olarak İtalyan temsilcisi Fiorentina talip oldu. Avrupa’nın en genç kadrosuna sahip olan Çizme ekibinin, genç futbolcuyu çıplak gözle izletmek için Türkiye’ye scoutlarını gönderdiği öğrenildi. Mor-Beyazlılar, Yusuf’un performansından memnun kalırsa Trabzonspor’a resmi teklifini iletecek.

(Fanatik)