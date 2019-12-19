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  3. Yusuf Yazıcı transferinden Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha geldi

Yusuf Yazıcı transferinden Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha geldi

Yusuf Yazıcı transferinden Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha geldi

Trabzonspor’da 16.5 milyon Euro’ya Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, 1 maçta daha Fransız ekibinin formasını giymesi durumunda eski takımına 1 milyon Euro kazandıracak.

Trabzonspor’un sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında Lille’e sattığı Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor’a 1 milyon Euro bonus kazandıracak.

Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon Euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti.

Milli yıldız şu ana kadar Lille formasıyla 24 karşılaşmada görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi. 

(Fanatik)


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