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Yusuf Yazıcı kırmızı gördü, Lille kaybetti

Yusuf Yazıcı kırmızı gördü, Lille kaybetti

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Reims, evinde Lille'i ağırladı. Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'nın iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldığı karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fransa Ligi 4. haftasında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu.

Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, 40 ve 52. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 

Ev sahibi Reims, 73. dakikada Moussa Dembele'nin penaltı golüyle 1-0'lık üstünlüğü sağlarken, 90. dakikada Remi Oudin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Öte yandan bir diğer Milili yıldızımı Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Reims, puanını 7'ye çıkartarak ligde 6. sırada kendine yer bulurken, Lille 6 puanla 9. sırada yer aldı.

Lille, gelecek hafta evinde Angers'i ağırlayacak. Reims ise deplasmanda Nantes'a konuk olacak.

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