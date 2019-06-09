Yusuf Yazıcı: İnandık ve kazandık!

İşte tarih yazan yıldızlarımızın açıklamları;

Yusuf Yazıcı...

"Basın toplantısında neden olmasın demiştim ben. Çünkü biz inandık. Allah'a şükürler olsun. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Abdülkadir Ömür...

"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Maçın başından itibaren rakibi baskı altına aldık. İnşallah İzlanda maçını kazanarak çok daha ileri gitmek istiyoruz."

Merih Demiral...

"Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık. İnşallah devamını getiririz. Şimdi sırada İzlanda maçı var."