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  3. Yusuf Yazıcı: Güzel günler göreceğiz

Yusuf Yazıcı: Güzel günler göreceğiz

Yusuf Yazıcı: Güzel günler göreceğiz

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 5. maçında Andorra'yı 1-0 yendi.

Galibiyet golünde asisti yapan Yusuf Yazıcı maç sonu açıklamalarda bulundu.

Yazıcı'nın açıklamaları şu şekilde;

Maçı kazanmamız gerekiyordu. Oyun planına sadık kalmamız gerekiyordu. Hocamız sakin olun, golü bulacağız dedi. Çok mutluyuz. Bir deplasman maçımız var. Onu kazanmak istiyoruz. Önemli olan futbolumuzu daha da geliştirmek. Güzel günler göreceğiz.

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