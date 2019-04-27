Yusuf Yazıcı: Gerçekten çok üzgünüm

Trabzonspor'un karşılaşmadaki tek golünün sahibi olan Yusuf Yazıcı, "Gerçekten üzgünüm. Çok şey de konuşmak istemiyorum, kusura bakmayın. Tek sevindiğim nokta, babamın hayalini gerçekleştirdim. Golü ona armağan ediyorum. Kelimelerin karşılığı yok. Bu futbola, bu beraberlik yakışmadı. Yapacak bir şey yok, futbol böyle bir