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  3. Yusuf Yazıcı, 2 maç sonra 1 milyon euro daha kazandıracak

Yusuf Yazıcı, 2 maç sonra 1 milyon euro daha kazandıracak

Yusuf Yazıcı, 2 maç sonra 1 milyon euro daha kazandıracak

Trabzonspor, sezon başında 16,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi gereği 2 maç sonra 6.4 milyon TL kazanacak.

Trabzonspor'dan sezon başında Fransa'nın Lille ekibine transfer olan Yusuf Yazıcı, bordo - mavililere para kazandırmaya devam ediyor.

Şu ana kadar Kırmızı-Lacivertliler ile 17'si lig, 6'sı da Şampiyonlar Ligi olmak üzere 23 maça çıkan milli futbolcu, 2 kez daha forma giymesi halinde sözleşmesindeki madde gereği Lille, Trabzonspor'a 1 milyon Euro (6.4 milyon TL) daha ödeyecek.

Milli futbolcu, 16,5 milyon euro bedelle Fransız ekibinin yolunu tutmuştu.


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