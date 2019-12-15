Yusuf Yazıcı, 2 maç sonra 1 milyon euro daha kazandıracak
Trabzonspor, sezon başında 16,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi gereği 2 maç sonra 6.4 milyon TL kazanacak.
Trabzonspor'dan sezon başında Fransa'nın Lille ekibine transfer olan Yusuf Yazıcı, bordo - mavililere para kazandırmaya devam ediyor.
Şu ana kadar Kırmızı-Lacivertliler ile 17'si lig, 6'sı da Şampiyonlar Ligi olmak üzere 23 maça çıkan milli futbolcu, 2 kez daha forma giymesi halinde sözleşmesindeki madde gereği Lille, Trabzonspor'a 1 milyon Euro (6.4 milyon TL) daha ödeyecek.
Milli futbolcu, 16,5 milyon euro bedelle Fransız ekibinin yolunu tutmuştu.