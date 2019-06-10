Yusuf Sarı'nın menajeri transferi duyurdu: Trabzonspor'a hayırlı olsun

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Yusuf Sarı konusunda mutlu sona ulaştı.

Marsilya forması giyen gurbetçi futbolcunun menajeri Nejat Okutan, sosyal medya hesabından 20 yaşındaki genç oyuncuyla fotoğrafını paylaşarak, "Yusuf, Trabzonspor'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Okutan, Yusuf'un bonservisiyle birlikte transferinin gerçekleşeceğini de belirtti. Türkiye Ümit Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden olan Yusuf'la bordo-mavililerin 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

KIRAN KIRANA TAYLAN ANTALYALI PAZARLIĞI

Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Taylan Antalyalı için pazarlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin 24 yaşındaki futbolcu için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a takas ve bir miktar para teklifinde bulunduğu, mavi-beyazlıların ise nakitte ısrar ettiği öğrenildi. Trabzonspor formasını giymek isteyen Taylan, görüşmelerin bir an önce sonuçlandırılmasını bekliyor.

(Sabah)