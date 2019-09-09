Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7545
  • 6,3653
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yusuf Sarı ameliyat oldu, 6 hafta yok

Yusuf Sarı ameliyat oldu, 6 hafta yok

Yusuf Sarı ameliyat oldu, 6 hafta yok

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, yıldız futbolcu Yusuf Sarı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yusuf Sarı’nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, “Geçtiğimiz hafta Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı bugün İstanbul’da özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirmiştir. Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından sol diz dış menisküsünden ameliyat olan oyuncumuzun üç hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlamasını, altı hafta sonra da müsabaka oynayacak seviyeye gelmesini bekliyoruz” dedi.

Ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Yusuf Sarı’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bacakları tartışma konusu oldu
Çukur'dan ayrılmıştı... Yeni dizisi belli oldu
Survivor ekibini buluşturan düğün
Kurtlar Vadisi'nden Netflix açıklaması
1 yaşındaki kızına 1 milyon TL
<p>Brezilya?nın Santa Catarina eyaletindeki Blumenau bölgesindeki bir banka soyuldu. Tüfeklerle içer

Brezilya´da Film Gibi Banka Soygunu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

1380 yıldır dinmeyen acı: Kerbela

Yaban domuzları İstanbul'un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar