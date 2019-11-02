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Yusuf İslam'dan Bakan'a övgü

Yusuf İslam'dan Bakan'a övgü

Ünlü İngiliz sanatçı Yusuf İslam, Spor Bakanı Kasapoğlu’na, “Sizin gönüllülük projelerinize hayranlık duyuyoruz” dedi.

AKŞAM

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Yusuf İslam (Cat Stevens) ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen buluşmada Yusuf İslam, Bakan Kasapoğlu’nun Gönüllülük Yılı’na ilişkin çalışmalarından övgüyle bahsederek, “Sizin gönüllülük projelerinize hayranlık duyuyoruz. Gönüllülük çalışmaları benim adıma büyük önem taşıyor. Söz konusu projeler; bizim amaçlarımıza, özellikle de ‘Barış Treni’ ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalara tam anlamıyla uyuyor. Barış Treni’ni en kısa zamanda başlatacağız. Bu iş için size ve gönüllü ordunuza ihtiyacımız var. Bence gençlik, bu işte çok önemli bir rol oynayacak” dedi. Bakan Kasapoğlu da Yusuf İslam’a teşekkür etti.

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