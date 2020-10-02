Yusuf Günay: '2 derbide kayıp 20 milyon TL'

AKŞAM

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, seyircisiz maçların büyük sıkıntılar getirdiğini söyledi: “Geçen sezon Beşiktaş maçının seyircisiz oynanması sebebiyle yaşadığımız gelir kaybı 10 milyon TL. Fenerbahçe maçında da yine en az bu kadar kaybımız var. Ancak bu noktada bile gelirimiz, giderden fazla.”

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, EkoTürk TV kanalına konuştu, kulübün pandemi dönemindeki mali durumuyla ilişkin kritik mesajlar verdi: “Bugün pandemi sebebiyle tüm kulüplerin gelirleri sıfır durumda. Biz buna rağmen, sadece dernekten bahsedersem, dernekte, yani amatör branşların olduğu bölümde bile gelir ve gider farkımız artı 2,7 milyon TL. Bu noktada bile, ocak ayından haziran ayına kadar olan bölümde gelirimiz giderimizden fazla olmuş. Çalıştığınız, emek verdiğiniz zaman bunlar oluyor. Biz de son saniyeye kadar bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

FAIR PLAY ANLAŞMASINA UYDUK

UEFA Settlement Agreement kapsamında, 2017- 2018 sezonunda UEFA 50 milyon euro zarar edebilirsiniz demiş. Biz bunu 33 milyon zarar ile kapamışız. Bize öngörülenden 17 milyon euro daha yüksek bir çıkış yapmışız. 2018-2019 sezonunda UEFA bize ‘20 milyon euro zarar edebilirsiniz’ dedi. Biz 25 milyon euro kâr ettik. 2019-2020 sezonuna baktığımızda bize 10 milyon euro zarar hakkı verildi. Bu sezonun yarısı pandemi ile geçmesine rağmen başa baş kapattık.

TAKIM ÇALIŞMASININ SONUCU

Bu, Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz’in önderliğinde bir takım çalışması. Sayın Başkanımız, İkinci Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, herkesin ortak bir mücadele ile geldiği bir sonuçtur. Geçen sezon Beşiktaş maçının seyircisiz oynanması sebebiyle yaşadığımız gelir kaybı 10 milyon TL. Fenerbahçe maçında da yine en az bu kadardır kaybımız.”

ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK



Yusuf Günay, geçen sezon Galatasaray’a operasyon yapıldığı iddiasına katılmadığını ancak birçok şanssızlığın üst üste geldiğini söyledi.

Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyon olmaması için birilerinin operasyon yaptığı görüşüne katılıp katılmadığı sorulan Yusuf Günay, “Ortada bir haksızlık vardı. Bir 6 saniye kuralından bahsedebiliriz. Bunu derken bir operasyon vardı demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Elbette haksızlıklar var, oluyor. Sonuç itibarıyla bir sürü şanssızlığın üst üste yaşandığı bir dönem oldu. Kalecimizin ayağımızın kırılması, seyircisiz oynamak bizim için çok önemli bir faktör. Bu sezon çok iyi bir motivasyon ile sezona başladık. Çok da güzel olacağını düşünüyoruz” dedi.

TERİM BİR NUMARA

Galatasaray'ın gruplara kalması durumunda 6 milyon euroluk geliri kasasına koyacağını dile getiren Başkan Yardımcısı, “Başarı için bazı faktörlerin bir arada olması gerekiyor. Bir tanesi inanmış bir taraftar topluluğu. İkincisi, sahada işini çok iyi yapan bir futbolcu grubu. Takımın da iyi olması lazım. Takımı da yöneten iyi bir kadro olması lazım. Hocamız Fatih Terim Türkiye’de futbolda bir numara.”

BAŞKANIN SAĞLIĞI İYİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz’in sağlığının iyiye gittiğini müjdeledi: “Bizleri mutlu edecek derecede sağlık durumu iyi gidiyor. Tedavisi çok iyi bir süreçte devam ediyor. Bir mucize gerçekleşiyor diyebilirim. Kendisi şu an son derece iyi. Başkanımız şu anda her gün gelmeye başladı. Toplantılar yapıyoruz ve Galatasaray’ın sorunlarıyla başa baş ve dişe diş mücadele veriyoruz.”



RİVA’DAN ÖNEMLİ BİR GELİR GELMEZ



Günay: “Galatasaray gelir paylaşımı esasına dayalı sözleşme çerçevesinde 508 milyon TL’lik gelir elde ediyor. Bu 508 milyon TL kırdırılmasıyla gelir 340 milyon TL olarak kullanılabiliyor. Alınan para da bir kısmı faiz kulüp tarafından ödenmek durumunda kalındı. Riva’dan bize çok önemli bir gelir geleceğini sanıyorum.”

EKONOMİK OLARAK ÇOK İYİYİZ



Günay: “2019- 2020 sezonunda bütün kulüplerin karları ve zararları KAP’a bildirildi. Galatasaray’ın 2019- 2020 sezonunda, pandemi döneminde 46 milyon TL zararı oldu. Rakiplerimizden biri 153 milyon TL, diğeri 477 milyon TL zarar bildirdi. Bu anlamda Galatasaray’ın ekonomik olarak daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.”

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Doğru transferin çok transfer yapmak olmadığını vurgulayan Başkan Yardımcısı, “Yaptığımız transferler bu sene ligin yıldızları olacak ve Şampiyonluk gelecek” dedi.

SALONU YAPACAĞIZ



Günay: “Salon yapmamız için verilen süre aralıkta doluyor. Süreyi uzatmak için bakanlığımıza başvurduk. Süreyi uzattıracağız. Burayla ilgili proje hazırlayarak, yap işlet devret modeline göre, gelir paylaşımı esasına göre buranın inşasını gerçekleştirmek istiyoruz.”

MAHKEME SÜRECİNDE



Kemerburgaz konusundaki süreci anlatan Başkan Yardımcısı, “Orada bir mahkeme süreciyle karşı karşıyayız. Ruhsat sahibi bir şirket var. Bu şirketin maden ruhsatı Enerji Bakanlığı’ndan iptal edilmesine rağmen, bazı yürütme durdurma kararlarıyla tahliye durduruldu” dedi.