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Yusuf Erdoğan, Rapid Wien'e transfer oluyor

Yusuf Erdoğan, Rapid Wien'e transfer oluyor

Oynadığı futbolla Bursaspor taraftarlarından tepki alan Yusuf Erdoğan'ın Avusturya temsilcisi Rapid Wien'le görüştüğü ortaya çıktı.

TM Dijtal Haber Merkezi

4 sezon Trabzonspor forması giydikten sonra adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’la anılmasına rağmen yaptığı menajer değişikliği hamlesiyle Bursaspor’a transfer olan Yusuf Erdoğan yeşil beyazlı kulüpte beklenen patlamayı yapamadı.

YUSUF ERDOĞAN RAPİD WİEN'E GİDİYOR

Geride bıraktığımız sezonda 27 maçta 2 gol 3 asistlik performansıyla kendisine güvenenleri yanıltan Yusuf, zaman zaman taraftarlarının tepkisini çekerken tecrübeli oyuncunun başarısız geçen Bursaspor kariyerinin ardından yeni takım arayışlarına koyulduğu öğrenildi. Önümüzdeki sezon kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Yusuf Erdoğan’ın Rapid Wien’le masaya oturduğu ortaya çıktı.

Yıllardır Salzburg’un gölgesinde Rapid Wien, Avusturya Ligi’nde 11 yıl sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşamak isterken, 8. Bitirilen sezonun ardından taraftarlarını bir hayli üzen köklü kulübün yeni bir yapılanmayla eskisi gibi zirveye oynaması bekleniyor.

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