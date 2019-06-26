Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7749
  • 6,5685
  • 261.57
  • 94.865
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yusuf Erdoğan, İstanbul'a gelip Galatasaray'a imza atacağını söyledi

Yusuf Erdoğan, İstanbul'a gelip Galatasaray'a imza atacağını söyledi

Yusuf Erdoğan, İstanbul'a gelip Galatasaray'a imza atacağını söyledi

Basına Galatasaray formalı fotoğrafı sızan Yusuf Erdoğan, hata yaptığını ve İstanbul’a gelip Sarı-Kırmızılılarla sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Yusuf Erdoğan'ın çektirdiği Galatasaray formalı fotoğraf sarı kırmızılı kulüpten tepki almıştı.

İskenderun'da askerlik görevini sürdürürken çıktığı çarşı izninde bir GS Store'a girerek yeni formayla poz vermesi sonrası sarı kırmızılı kulübün tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'i kızdıran Yusuf Erdoğan konu hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan açıklamasında, "Formayı giyerek hata yaptım, giymemeliydim! Heyecana kapıldım. Galatasaray'da oynamak için içimde çok heves vardı ve bu yüzden fotoğraf çektirdim. Cuma günü geleceğim. Antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Tabii biraz üzüldüm. Bir an önce Galatasaray formasını giymek istiyorum. Bendeki olumsuz havayı dağıtmak için formayı giymiştim. Hata yaptım, özür dilerim. İstanbul'a imzaya geleceğim" sözlerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
George Clooney'nin yeni projesi belli oldu
Eser Yenenler eşini taklit etti
'Ben yandım oğlun yanmasın'

Bu da Su Bisikleti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Edirne'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var