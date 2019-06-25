Yusuf Erdoğan askerden döner dönmez Galatasaray'a imza atacak

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Galatasaray formalı fotoğrafıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve Bursaspor’dan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle serbest kalan Yusuf Eroğan’ın sarı kırmızılı formayı neden giydiği ortaya çıktı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA! 'KENDİSİNE GİYME DEDİK AMA...'

Bu sezon Bursaspor’da oynadığı futbolla zaman zaman tribünlerden tepki gören Yusuf’un kendisine verilen formayı askerde giydiği öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun İskenderun'dan döner dönmez bedavaya Galatasaray’a imza atacağı ifade edildi. Menajerinin verdiği bilgilere göre; Sarı kırmızılı formayı giymekten gurur duyan Yusuf Erdoğan için her ne kadar böyle şeyler yapma denilse de oyuncunun ısrarlara dayanamadığı ve formayı sırtına geçirip fotoğraf çektirdiği bildirildi. Galatasaray’la görüşmelerin devam ettiğini söyleyen menajer, anlaşmanın hemen hemen tamam olduğunu da sözlerine ekledi.