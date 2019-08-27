Yunus'tan Falcao'ya vize

Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.

ÖZEL HABER | ENGİN VEREL

TRANSFER döneminin bitimine sadece 1 hafta kaldı. Galatasaray’da gözler tamamen Rademel Falcao transferine çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı golcü ile günler öncesinden anlaştı. Söylenenlerin tam aksine Monaco ile de el sıkışıldı. Ancak Fransız kulübünün istediği 3 milyon euroluk bonservis bedeli transferin kamuoyuna açıklanmasına engel oluyordu. Zira Finansal Fair Play nedeniyle UEFA’nın kıskacında olan Cim-Bom’un, satış gerçekleştirmeden bu transferde son noktayı koyması kesinlikle mümkün değildi.

DİAGNE BİR TÜRLÜ İKNA OLMUYOR

Luyindama’nın satın alma opsiyonunu kullanan, Seri-Emre Mor-Nzonzi üçlüsü için kulüplerine kiralama bedelleri ödeyen Galatasaray’ın kasasına sadece Fernando’nun Sevilla’ya satışından para girdi. Şu an FFP’ye takılan Galatasaray’ın Falcao transferinin gerçekleşmesi için minimum 4 milyon euroluk bir satış yapması gerekiyor. Galatasaray’ın ilk gözden çıkardığı oyuncu Diagne oldu. Cim-Bom, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr’ın 6 milyon euroluk teklifine ‘evet’ dedi. Ancak Senegalli Al Nasr’ın teklifini geri çevirdi. Sarı-Kırmızılı Yönetim, başarılı golcüyü gitmesi konusunda ikna edemeyince, gündeme genç oyuncu Yunus Akgün’ün satışı geldi

BAŞKA SATIŞLAR DA OLABİLİR

Genç oyuncu ile yakından ilgilenen İtalya Serie A ekibi Lazio ile yeniden temaslara hız verildi. İtalyan ekibinden Yunus için 5 milyon euro bonservis bedeli istendi. 19 yaşındaki orta saha için Lazio ise Sarı-Kırmızılı kulübe 4 milyon euro önerdi. Falcao transferinde 3 milyon euroya ihtiyacı olan G.Saray, 4 milyon euroluk teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Transferin bugün netlik kazanması bekleniyor. Buradan gelecek sıcak parayla Monaco’nun istediği bonservis bedeli ödenecek. Böylece bu transferdeki engel ortadan kalkmış olacak. Falcao’nun yarın İstanbul’da olması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Terim’in başarılı golcüyü cuma günü Kayseri deplasmanında kadroya alması bekleniyor. G.Saray’da 2 Eylül’e kadar başka satışların da yapılması muhtemel.