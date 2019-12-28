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  3. Yunus Mallı'nın amcası ve menajeri İlhan Mallı: Beşiktaş'la görüşebiliriz

Yunus Mallı'nın amcası ve menajeri İlhan Mallı: Beşiktaş'la görüşebiliriz

Yunus Mallı'nın amcası ve menajeri İlhan Mallı: Beşiktaş'la görüşebiliriz

Beşiktaş'a transferi gündemde olan A Milli futbolcu Yunus Mallı için ilk resmi açıklama geldi.

Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'ta son dönemde forma şansı bulamayan ev ayrılmak isteyen Yunus Mallı hakkında açıklamalarda bulunan amcası ve menajeri İlhan Mallı, "Yunus Mallı'nın yeniden oynadığını görmek istiyoruz, maalesef bu sezon durum böyle olmadı" dedi.

Yunus Mallı'nın Beşiktaş'a olası transferi hakkında da açıklamalarda bulunan İlhan Mallı, "Beşiktaş Yönetimi ile henüz bir temasımız olmadı, somut bir şey yok ancak önümüzdeki birkaç içerisinde temas kurulabilir" şeklinde konuştu.

Almanya Bundesliga'da bu sezon Wolfsburg forması altında tek bir maça çıkamayan ve kesin olarak takımdan ayrılmak isteyen Yunus Mallı'nın kulübü ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. Yunus Mallı'yı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Wolfsburg ile görüşmelerini sürdürüyor ve bu transfer sürecinde Abdullah Avcı'nın da oldukça istekli olduğu biliniyor.

(Sporx)


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