Yunus Akgün'ün sezon sonunda Anderlecht'e imza atması bekleniyor

Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan sarı kırmızılılarda, yetenekli gençler arasında yer alan Yunus Akgün'e de talip çıktı.

Ocak ayında transferden son anda vazgeçen Anderlecht'in, Galatasaray'a Yunus için 2,5 milyon avroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 25 pay teklif edeceği belirtildi.

Ocak 2019'da son dakikada yaşanan pürüzler sebebiyle gerçekleşemeyen bu transferde yaz döneminde resmi imzaların atılması bekleniyor.

(Yeni Şafak)