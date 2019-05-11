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  3. Yunus Akgün'ün sezon sonunda Anderlecht'e imza atması bekleniyor

Yunus Akgün'ün sezon sonunda Anderlecht'e imza atması bekleniyor

Yunus Akgün'ün sezon sonunda Anderlecht'e imza atması bekleniyor

Galatasaray'ın genç futbolcularına Avrupa kulüplerinden olan ilgi devam ediyor.

Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan sarı kırmızılılarda, yetenekli gençler arasında yer alan Yunus Akgün'e de talip çıktı.

Ocak ayında transferden son anda vazgeçen Anderlecht'in, Galatasaray'a Yunus için 2,5 milyon avroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 25 pay teklif edeceği belirtildi.

Ocak 2019'da son dakikada yaşanan pürüzler sebebiyle gerçekleşemeyen bu transferde yaz döneminde resmi imzaların atılması bekleniyor.

(Yeni Şafak)

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