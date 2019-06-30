Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yunus Akgün, Fatih Terim'in onay vermesi halinde Lazio'ya transfer olacak

Yunus Akgün, Fatih Terim'in onay vermesi halinde Lazio'ya transfer olacak

Yunus Akgün, Fatih Terim'in onay vermesi halinde Lazio'ya transfer olacak

İtalyan devi Lazio, Yunus Akgün için Galatasaray’la temasa geçti. Yönetim, Fatih Terim’in kararına göre hareket edecek.

Teknik Direktör Fatih Terim’in geçen sezon sahneye sürdüğü genç isimlerden Yunus Akgün’e Lazio’nun talip olduğu öğrenildi.

Calciomercato’da yer alan habere göre; Lazio, 18 yaşındaki genç yetenek için Galatasaray ile temasa geçti. Yönetim, Terim ile görüştükten sonra İtalyanlar’a Yunus için kararını bildirecek.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kim Kardashian Japonları kızdırdı!
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Aleyna Tilki'den 30 bin kişiye dev konser
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
<p>Bugün sizlere magnezyum ve potasyum açısından çok zengin bir kahvaltı tarifi hazırladık. Pancarlı

Pancarlı Burger Tarifi | #MutluKahvaltılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Son dakika transfer haberleri (30 Haziran)

Düşündüğünüzden daha büyük nesneler ve canlılar