Yukatel Denizlispor, Ogenyi Onazi ile sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan Ogenyi Onazi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz, Nijeryalı oyuncu Ogenyi Eddy Onazi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.”
Yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza atan Onazi'nin takımın Trabzonspor maçı kafilesine dahil edildiği bildirildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'dan 2016 yılında 4 yıllığına bordo-mavili ekibe transfer olan Onazi, Trabzonspor formasını giydiği 79 resmi maçta 7 gol atmıştı.
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