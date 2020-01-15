Yukatel Denizlispor, Ogenyi Onazi ile sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Ogenyi Onazi ile sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan ayrılan Ogenyi Onazi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, Nijeryalı oyuncu Ogenyi Eddy Onazi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.”

Yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza atan Onazi'nin takımın Trabzonspor maçı kafilesine dahil edildiği bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'dan 2016 yılında 4 yıllığına bordo-mavili ekibe transfer olan Onazi, Trabzonspor formasını giydiği 79 resmi maçta 7 gol atmıştı.