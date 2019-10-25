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Younes Belhanda küfürlere kapalı

Younes Belhanda küfürlere kapalı

Real Madrid maçından çıkarken Galatasaray tribünleriyle tartışma yaşayan Faslı futbolcu, sosyal medyadan özür mesajı yayınladı. Ancak muhtemel küfürlere karşı mesajını yorumlara kapattı!

AKŞAM

1-0 kaybedilen Real Madrid karşılaşmasında çok kötü bir performans sergileyen Belhanda, ikinci yarıda oyundan alınırken taraftarlarla tartışmıştı. Tribünlere küfür ettiği iddia edilen Belhanda, direkt olarak soyunma odasına giderken daha sonra Hasan Şaş tarafından kulübeye döndürülmüştü. Bu olayın ardından Faslı yıldız dün sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

OCAKTA GİTMEYECEK

Ancak kendisine edilecek muhtemel küfürlere karşı mesajını yorumlara kapattı. Belhanda, “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim” dedi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu mesajını, Fatih Terim’le konuştuktan sonra attığı iddia edildi. Bu arada oyuncunun menajeri D’Avila, “Belhanda ocakta ayrılmayacak. Fatih Terim kalmasını istiyor. Kulüp ondan memnun. O da mutlu” dedi. Taraftarın özür mesajına yanıtı ise ilk maçta belli olacak.

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