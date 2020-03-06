Younes Belhanda Galatasaray'da devam etmek istiyor

Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı ancak Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Faslı yıldız Belhanda'nın menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.

Derbide gösterdiği etkili oyunla taraftarların algısını bir nebze olsun yıkan Galatasaraylı Younes Belhanda, sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kala sürpriz bir hamle yaptı.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı ancak teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Faslı yıldız Belhanda'nın menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.

2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın Türkiye'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakarken, teknik heyetin oyuncunun kalmasını istemesi kafaları karıştırıyor.

Sarı kırmızılılarda yönetim, sezon sonunda 4-5 milyon euroluk bonservisle oyuncuyla yolları ayırmanın planları içerisinde bulunuyor.

İSTANBUL'DAN EV ALMAK İSTİYOR

Bu yaşananların yanı sıra Faslı oyuncu ise İstanbul'da kalmaktan yana. Bir yıl daha sözleşmesi olan Belhanda devre arasında Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdi. Yönetim kontrat uzatmama kararı alırken, Fatih Terim'den söz alan Belhanda ise İstanbul'dan ev satın almak ve tamamen yerleşmek için adımlar atıyor.