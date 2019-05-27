Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0649
  • 6,8
  • 250.69
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Younes Belhanda: Antalyaspor ve Akhisarspor maçlarında Allah bize yardım etti

Younes Belhanda: Antalyaspor ve Akhisarspor maçlarında Allah bize yardım etti

Younes Belhanda: Antalyaspor ve Akhisarspor maçlarında Allah bize yardım etti

Cim-Bom’un yıldız isimlerinden Belhanda, şampiyonluğun hikayesini anlattı.

Galatasaray’ın Faslı oyuncusu, “Geçen sene hep önde gittik, bu sene daha zordu çünkü Başakşehir’i uzun süre takip ettik. Son haftada şampiyon olduk. Şampiyonluğu Antalyaspor ve Akhisarspor maçlarında hissettim. Çünkü orada gerçekten Allah’ın bize çok büyük bir yardımı olduğunu düşünüyorum. Onun sayesinde bu şampiyonluğa ulaştık” dedi.

Belhanda, “Oğlun Galatasaray’da oynayacak mı?” sorusuna da, “Ona sormak lazım” dedi. Bunun üzerine yanında bulunan Mohamed Belhanda, Türkçe olarak, “Evet, büyüyünce Galatasaray’da oynayacağım” diyerek dileğini ortaya koydu.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
Şarkıcı Moby Natalie Portman'dan özür diledi
İsmail de köyden ev aldı!
Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

O İlimizde 600 Ton Taşla Yapıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye, Rusya'yla S-500 üretimine katılacak

Temmuzda, tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri 53 ila 223 lira artacak