Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yönetimin 1,5 milyon Euro'luk teklifini beğenmeyen Adriano, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Yönetimin 1,5 milyon Euro'luk teklifini beğenmeyen Adriano, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Yönetimin 1,5 milyon Euro'luk teklifini beğenmeyen Adriano, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş’ta yönetimin teklifini beğenmeyen Adriano, Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından Siyah-Beyazlılardan ayrılan ilk futbolcu oldu.

Adriano, bir yıl için yapılan 1.5 milyon euroluk teklifi beğenmedi. 34 yaşındaki oyuncu 1+1 yıllık mukavele isterken, 2 milyon euro talep etti. Bu isteği yöneticiler tarafından geri çevrildi. Kartal’da toplam 111 maça çıkan Brezilyalı yıldız 4 gol atmış, 11 de asist yapmıştı. Böylece Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’nın gelmesinden sonra takımdan ilk ayrılan futbolcu da Adriano oldu.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Kendimi kanıtlamak için çok çalıştım'
'Çocuklar için bir aradayız'
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayından ilk kare
Hülya Avşar 6 milyonluk anlaşma sonrası tatile çıktı
Ünlü rapçi Ceza'dan babasına duygusal paylaşım...

Domino Taşı Etkisi :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'da

Ünlülerin yıllar önceki halleri...