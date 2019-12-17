Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8552
  • 6,5264
  • 277.883
  • 111673
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yönetimi şoke eden yanıt! Sorunun başı çıktı!

Yönetimi şoke eden yanıt! Sorunun başı çıktı!

Yönetimi şoke eden yanıt! Sorunun başı çıktı!

Mariano ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray yönetimine Brezilyalı futbolcudan şok eden bir yanıt geldi.

TM Dijital Haber Merkezi

Ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray’da işler hiç de sanıldığı kadar kolay olmayacak.

ABDURRAHİM ALBAYRAK BİR GÖRÜŞME DAHA YAPACAK

Bazı futbolcularla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, oyuncuların kontratları ve yıllık ücretlerine saplanıp kalırken, takımda ilk sorun çıkaran ismin Mariano olduğu ortaya çıktı. Devre arasında Brezilyalı sağ bekle ipleri koparmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetime ‘Bir yere gitmiyorum’ diyen 33 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar İstanbul’da kalacağını bildirirken, Abdurrahim Albayrak’ın futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho ile bir görüşme daha yapacağı ifade edildi.

YILLIK ÜCRETİNİN YARISI ÖDENDİ

Kadro dışı kalsa bile tıpkı Linnes tribünde oturarak sözleşmesi bitene kadar Galatasaray’da kalmak isteyen Mariano 1,150 bin euro’luk alacağından vazgeçmezken, yönetimin 500 bin Euro verip Mariano’nun kontratını feshetmeyi planladığı bildirildi.


İlk kare geldi! İşte Denizhan bebek
Beren Saat'ten 'Atiye' itirafı
Tülin Şahin: Kırk günlükken ölümden dönmüşüm
Simge Sağın: Sahteme dikkat edin
Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
<p>Skandal olayın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak yaptığı açıklamada

Buz Hokeyinde İstiklal Marşı Krizi! Bağırarak Tamamladılar...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hayvanların komik halleri

Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün üçüncü kez toplanıyor