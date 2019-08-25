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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 10:39
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 10:39

Yönetim Oğuzhan'ın yükselişe geçeceğine inanıyor

Yönetim Oğuzhan'ın yükselişe geçeceğine inanıyor

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Oğuzhan Özyakup, Göztepe maçında oynadığı futbolla kendisinden umudu kesenleri yanılttı. Siyah-Beyazlı idarecileri de mest eden milli futbolcu, “Eski günlerine dönüyor” dedirtti.

GÜNEŞ

Sezonun ilk galibiyetini Göztepe karşısında 3-0’lık skorla alan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup sevinci yaşanıyor. Son iki sezondur yokları oynayan ve Abdullah Avcı’nın takımın başına gelmesiyle yeni bir çıkış arayan milli futbolcu, performansıyla eski günlerine dönüş sinyali verdi. Yönetim de 26 yaşındaki yıldızın performansından bir hayli memnun kaldı. Siyah-Beyazlı idareciler, “İyi oyuncu. Eski günlerine dönecektir, dönüyor” görüşünde birleşti.

MODRİC DE 66 KİLO...

Yöneticiler, Ozzie için şunları söyledi: “Oğuzhan form tutması halinde Türkiye’nin en yetenekli orta saha oyuncularından biri… Özgüvenini geri kazanırsa iyi bir sezon geçirecektir. Tekrar 150 milyon euroya olan yolculuğu başladı diyebiliriz. Şaka bir yana, oynadıkça ve sistem oturdukça daha da iyi olacak. Onun için güçsüz deniyor. Real Madrid’de Modric 66 kilo, Oğuzhan 75 kilo... Her mevkiinin fizik ihtiyaçları farklıdır. Tebrik ediyoruz. İnşallah böyle devam eder.”

KEŞKE DİREKTEN DÖNMESEYDİ

Kamp dönemini çok iyi geçirdiğini belirten Oğuzhan ise “4 sene sonra yeni bir hoca geldi. Yeni bir enerji... Bunlar kolay şeyler değil. Takımın buna alışması lazım. Her hafta daha da iyi olacağız. Taraftarın bana olan desteği futboluma olumlu yansıyor. Geçen sezon yaşananları unutmamız gerekir. Gerekli dersleri çıkardım. Tribünler beni alkışladığında kendimi 2-3 kat daha iyi hissediyorum. İlk yarıdaki şutum direkten dönmeseydi keşke” ifadelerini kullandı.

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