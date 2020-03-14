Yönetim '1 milyon üye' projesini yük olarak görüyor

SPOR GÜNDEMİ

İtalya'da 2 futbolcu daha koronavirüs kaptı İtalya'da 2 futbolcu daha koronavirüs kaptı Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özellikle İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Serie A ekibi Fiorentina, iki futbolcusu ve bir personelinde virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SON DAKİKA! Süper Lig'de koronavirüs tehlikesi SON DAKİKA! Süper Lig'de koronavirüs tehlikesi Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.

Bu 'şifre'yi çözmek zor! Bu 'şifre'yi çözmek zor! Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.

Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamam Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları tamam Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'dan derbiye özel prim kararı Galatasaray'dan derbiye özel prim kararı Galatasaray'da yönetim, Beşiktaş derbisinden galibiyet elde edildiği takdirde Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi prim dağıtacak.

'Derbinin seyircili olmasını isterdim ama...' 'Derbinin seyircili olmasını isterdim ama...' Yazarımız Alen Markaryan, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanması kararını değerlendirdi.