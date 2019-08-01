Lille Yusuf Yazıcı için ısrarlı... İşte son rakam

AKŞAM
TRABZONSPOR’DA transferi büyük merak konusu haline gelen Yusuf Yazıcı transferiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lille kulübü yetkilileriyle İstanbul’da görüşen Trabzonsporlu kurmaylar ve Lille yöneticileri arasında ciddi bir pazarlık yaşandı. Lille Yusuf Yazıcı için teklifi ni 16 milyon euroya çıkarıp 6 milyon euro satış bedeli koyduğu stoper oyuncususu Edgar Le ve sonraki satıştan %10 pay teklif etti.
YİNE DEĞERLENDİRİLECEK
Lille’in teklifi ni yine düşük bulan Bordo-Mavililer, 18 Milyon+ Edgar ve sonraki satıştan %20 pay stedi. 61 Saat’in haberine göre; tarafl ar uzlaşma sağlayamazken, Lille kulübü yetkilileri teklifi değerlendirmek üzere ayrıldı. İki kulübün başkanın da masadaki teklifi değerlendireceği ve taleplere göre son şeklini vereceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.
2 hafta önce ağabeyi Farid Zidane'ı kaybeden Zinedine Zidane'ın psikolojik olarak bunalıma girdiği belirtildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.
G.Saray, uzun süredir uğraştığı 22 yaşındaki kanat oyuncusunu bitirdi. Genç yetenek, Celta tesislerindeki eşyalarını çöpe atarak İstanbul’a geldi.
Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a 16 milyon euro+stoperleri Edgar Le ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti. Ancak yönetim bunu da beğenmedi.
Sarı-Kırmızılılar, yeni transferlerine gelir sağlamak için Mbaye Diagne’yi Katar kulübü Al-Rayyan’a satacak.
DİAGNE’NİN satışından gelecek rakamın ardından Sarı-Kırmızılılar, orta alan için de kolları sıvayacak.
Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.