Lille Yusuf Yazıcı için ısrarlı... İşte son rakam

Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a 16 milyon euro+stoperleri Edgar Le ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti. Ancak yönetim bunu da beğenmedi.

AKŞAM

TRABZONSPOR’DA transferi büyük merak konusu haline gelen Yusuf Yazıcı transferiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lille kulübü yetkilileriyle İstanbul’da görüşen Trabzonsporlu kurmaylar ve Lille yöneticileri arasında ciddi bir pazarlık yaşandı. Lille Yusuf Yazıcı için teklifi ni 16 milyon euroya çıkarıp 6 milyon euro satış bedeli koyduğu stoper oyuncususu Edgar Le ve sonraki satıştan %10 pay teklif etti.

YİNE DEĞERLENDİRİLECEK

Lille’in teklifi ni yine düşük bulan Bordo-Mavililer, 18 Milyon+ Edgar ve sonraki satıştan %20 pay stedi. 61 Saat’in haberine göre; tarafl ar uzlaşma sağlayamazken, Lille kulübü yetkilileri teklifi değerlendirmek üzere ayrıldı. İki kulübün başkanın da masadaki teklifi değerlendireceği ve taleplere göre son şeklini vereceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.