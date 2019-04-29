Yılmaz Vural'dan ilginç Burak Yılmaz yorumu

Yılmaz Vural’ın sözleri şöyle:

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK YORUMU

Hiç hesapta olmayan şeyler oluyor. Beşiktaş bu işin dışında derken Beşiktaş’ın da şampiyon olma şansı çıktı ortaya. Konyaspor çok zor bir ekip. Oldu da Galatasaray oradan çıkamadı. Hadi buyrun 59 59. Bu yani ligin bitimine 4 hafta var. Başakşehir 1 adım önde. Her şeye rağmen 3 puan arada fark var. Ama çok kolay dediğiniz bir maç aleyhinize dönebiliyor. 4 haftanın sonunda 3 tane şampiyon adayı var. Beşiktaş da bu işin içine girdi. Trabzon’u da yok sayamazsınız. Bakıldığında yukarıda 4 takım çok heyecanlı bir yarışın içinde. Fenerbahçe takımı da kaybetseydi 33 puan. Aşağıda 30 puanlı iki takım var. Aşağısı ve yukarısı çok enteresan mücadelelere sahne olacak. Sonuçları şimdiden tahmin etmek çok zor. Akhisar’ı yense Bursa oh diyecekti. Diyemedi. Enteresan bir yarış.

BURAK YILMAZ’LA İLGİLİ İLGİNÇ SÖZLER

Yılmaz Vural, ‘Burak Yılmaz son 6 haftaya damga vurdu. Burak Yılmaz Beşiktaş’a geldiğinde taraftarlar çok eleştirmişti’ sorusu üzerine, “Ben de geldiği gün Beşiktaş taraftarının bu konuda tepki göstermesine tepki göstermiştim. Bir dakika durun dedim” diye konuştu.

Akşam Kocaeli’deki kitap fuarında olduğunu ve oyuncu Zafer Algöz’ün de orada olduğunu belirten Yılmaz Vural şöyle konuştu: “Zafer Algöz çok hasta Beşiktaşlıdır, oyuncu arkadaşımız. Ona espri yapmıştım hani ne oldu dedim, hani Burak gelirse falan diyordun ne oldu şimdi… Falan filan, kıvırmaya başladı. Şimdi Beşiktaş seyircisinin bir idolü çıktı ortaya. Burak Yılmaz gibi bir fenomen çıktı ortaya. İnşallah Türk futboluna daha uzun yıllar hizmet edecektir, katkıda bulunacaktır. Tebrik ediyorum Fikret Orman’ı. Çünkü önemli bir risk aldı. Beşiktaş taraftarının çok hoşgörüyle bakmadığı bir oyuncuyu getirip yeniden Türk futboluna kazandırması. İyi başkanlık bu.

ERSUN YANAL’IN BASIN TOPLANTISINDA SORU ALMAMASI

(Böyle bir durumu hiç yaşadınız mı?) Hiçbir zaman olmadı. Hocalar yalnızca kazanınca konuşmamalı. Onların kaybedince niye kaybettiğini de anlatması lazım. Çünkü o takımın sevenleri bunu duymak isterler. Her şeyi bir türlü anlatabilirsiniz. Demek ki, Ersun’un o an anlatacak bir şey olamadı galiba. Çözümü böyle bulmuş anlaşılan. Kendisiyle ilgili ve takımla ilgili büyük hayal kırıklığı içinde olsa gerek. Çünkü, o takıma ve camiaya o kadar güvenen bir insan ki…

FENERBAHÇE YORUMU

Bu ara oyuncu grubunu çok hırpalamamak, çalışanları çok hırpalamamak lazım. Sonuç olarak çıkıp sahada uygulayanlar onlar. Lig bitmeden işi çözümsüzlüğe götürmek Fenerbahçe taraftarının kesinlikle yapmaması gereken bir şey.

TARAFTAR GELMESE KAZANACAK MECALİ YOK

(Başkan Ali Koç’un seçilmesiyle birlikte tribünlere bir hareketlilik geldi. Kombineler, formaları hücum edildi. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe taraftarın ilgisinin devam edeceğini düşünüyor musunuz?) sorusu üzerine Yılmaz Vural şöyle konuştu:

Valla Ben Köln’de yaşıyorum. Köln takımı 52 bin kişiye oynuyor. Ligde kalsa da çıksa da oynuyor. Bir takımı tutmak sadece onun başarısıyla olmamalı. Taraftarlık budur. Zor zamanında iyi zamanında takımı destekleyen insandır taraftar. Ben Fenerbahçe taraftarının çok ekstra bir şey yaptığını düşünmüyorum. Takımlarını seviyorlar ve geliyorlar onu destekliyorlar. Fenerbahçe taraftarı gelmese takımın içeride maç kazanacak hali yok. İnanın taraftar onu destekliyor, etkiliyor, oyuncu o taraftarın karşısında mahcubiyetinden daha fazlasını verme gayretine giriyor.

1997’DEKİ TRABZONSPOR MAÇI

23 Ağustos 1997 ben Trabzonspor’da antrenörken Trabzon Fenerbahçe maçı oynanmıştı. Golleri Hami, Tolunay ve Ünal atmıştı. 3-1 yenmiştik Fenerbahçe’yi. Kaleci Metin Aktaş’tı daha 18 yaşında kaleye geçirmiştik. Şimdi birisi kaleci antrenörü birisi Teknik Direktör orada. Ve az daha benim rekorumu kırıyorlardı ki çok isterdim ama nasip olmadı. Yani bu tesadüf, 22 23 sene geçmiş üzerinden. Hala tekrarı olmamış. Bu güzel bir rekor değil tabi. Enteresan.