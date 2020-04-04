Yılmaz Vural'dan futbolculara 'online' takip

Futbolcuların bu uzun periyotta fiziksel kayıp yaşamaması için evlerinde uygulayabilecekleri kapsamlı bir antrenman programı belirleyen teknik direktör Yılmaz Vural, 6'şarlı 4 gruba böldüğü takımın günlük online idmanlarını anbean takip ediyor. Vural, sahalardan uzak geçecek süreçte fiziksel kondisyonlarını yüzde 60-70 oranında koruyup topla antrenmanların başlayacağı tarihe hazır halde gelmek istediklerini açıklamıştı.
Gelecek sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile de prensip anlaşmasına vardı.
Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda
Galatasaray, Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'i gönderme kararı aldı. Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis bile talep etmeyecek.
Çaykur Rizespor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.
Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada “Türkiye'den bir kulüpten teklif aldım” dedi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti ve "Başka bir takımdan teklif gelirse ve Fenerbahçe beni istemezse mutlaka görüşürüm" dedi.
Fenerahçe'nin transfer dönemindeki hedefi Vedat Muriç ve Ozan Tufan gibi piyasa değeri yüksek oyuncuları satarak yeni kadro oluşturmaktı. Ancak mevcut şartlarda beklenen gelirler hayal oldu.