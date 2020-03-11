Yılmaz Vural maçtan sonra fenalaştı

TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında bugün oynanan Adana Demirspor - Akhisarspor müsabakasının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fenalık geçirdi. Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.
(DHA)
Trabzonspor, Süper Lig'de erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçın ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalaşırken, deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı 2-0 önde götüren Trabzonspor'da takımın en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth, 38. dakikada sakatlandı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hem turuncu-lacivertli takım hem de Türkiye için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.
UEFA, koronavirüsü sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak iki maçın ertelendiğini açıkladı
Galatasaray Kulübünün mart ayı divan kurulu toplantısı sona erdi.
Galatasaray'ın Mart ayı Divan Kurulu toplantısında ilginç bir görüntü oluştu. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, üyeleri protesto etti.