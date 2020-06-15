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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:39
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Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız

Yılmaz Vural: Eskisinden de iyi durumdayız

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TFF 1'inci Lig'de 3 aylık koronavirüs salgını arası sonrası ilk maçında pazar günü Süper Lig yarışındaki en önemli rakiplerinden Altay'a konuk olacak Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, eskisinden de iyi durumda olduklarını söyledi.

Lige 19 Mart'ta ara verilmeden önce son 5 maçından 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkartarak Play-Off hattında iddialı bir konuma gelen Akhisar'da Vural, "Haftalardır çok iyi çalışıyoruz. Eskisinden de iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak hazır durumdayız. Kadro içinden 22 kişiyle çift kale maçlar yapıyoruz. Bu maçlarda sahaya çıkan iki takımımız da ligde zirveye oynayabilecek durumda" dedi.

Altay'ın güçlü bir rakip olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Herkesin hedefi var. Rakibin kim olduğu değil bizim ne yapacağımız önemli. Son 6 haftada iyi çalışan, futbolun doğrularını yapan takımlar hedefine ulaşacak" diye konuştu.

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