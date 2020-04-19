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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 16:42
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 16:42

Yılmaz Vural Azerbaycan'a göz kırptı

Yılmaz Vural Azerbaycan'a göz kırptı

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Yılmaz Vural, "Teklif gelirse Azerbaycan'da çalışmaya hazırım. Bu, teknik direktörlük de olabilir, başka bir iş de olabilir. Tecrübelerimi yerli meslektaşlarımla paylaşmaya hazırım" dedi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Azerbaycan'da yayın yapan Idman TV'ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Uzun süredir milli takımın teknik direktörlük koltuğu boşta olan ülkeye yeni hoca konusunda tavsiyelerde bulunan 67 yaşındaki çalıştırıcı, bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

'Beni değil, Prosinecki'yi seçtiler'

Kendisinin de bir kaç yıl önce ülkenin milli takımı için şansı bulunduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Azerbaycan Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne yakındım, temaslar oldu. Ancak sonra yetkililer Prosinecki'de karar kıldılar" dedi.

'Benim tecrübelerime ihtiyaç var'

Ülkede çalışmaya hala istekli olan Vural "Teklif gelirse Azerbaycan'da çalışmaya hazırım. Bu, teknik direktörlük de olabilir, başka bir iş de olabilir. Tecrübelerimi bir şekilde yerli meslektaşlarımla paylaşmaya hazırım. Bence buna ihtiyaç var. Genç antrenörlerin dünya futboluna ayak uydurmasını sağlamak ve buna uygun genç antrenörler yetiştirmek gerekiyor. Federasyonunuz bunu yapmalıdır" diye konuştu.

'Yabancı hoca getirmeyin, ben yabancı değilim'

Vural şöyle devam etti: "Milli takımın başına yabancı teknik adam getirmeyin. Azerbaycan Milli Takımı yerli bir hoca tarafından çalıştırılmalı. Bir ülkenin milli takımının başarılı olması için teknik adamın oranın mentalitesini bilmesi, oyuncuları tanıması gerek. Ben Azerbaycan için kendimi yabancı saymıyorum. Aynı dili konuşuyoruz. Futbolun bir teknik-taktik, bir de insani boyutu var."

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