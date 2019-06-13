Yılın Türk takası gerçekleşebilir

BOMBA iddia! Beşiktaş’ın genç orta sahası Dorukhan Toköz, İtalyan devi Milan’ın radarında. Çizme’den gelen iddialara göre; Dorukhan’la ciddi olarak ilgilenen Milan’ın, Hakan Çalhanoğlu ve artı para teklif edeceği iddiası oldu. Orta sahada ‘box to box’ oynayabilecek, 8 numara arayan Milan, pek çok talibi olan Dorukhan’ı geleceğe yatırım olarak da görüyor. Yeni sezonda planda olmayan Hakan da Dorukhan için sunulacak. Milan, bu transferde ödeyeceği bedel için de bir toplantı yapacak. İtalyan ekibinin, bu hafta içinde Hakan+para teklifini ileteceği kaydedildi.

FİYAT BELLİ OLACAK

Gattuso tarafından zaman zaman sol kanat ve on numara oynayan Hakan, gol katkısında beklentilerin altında kaldı. Ligde 36 karşılaşmaya çıkan Türk futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Milan’a gitmesi halinde Dorukhan’ın, 10 numara bölgesinde denenmesi hiç sürpriz olmayacak. Dorukhan da ayrılmak istiyor