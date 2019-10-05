Yıldızlar kadroda yok

AKŞAM

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain’e evinde 1-0 yenilen Galatasaray, Süper Lig’de haftaya 7. sırada başladı. Cim-Bom bugün G.Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Sezonun ilk 6 maçında attığı kadar kalesinde gol gören (6’şar) Sarı-Kırmızılı takım, 1 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda hanesine 9 puan yazdırdı. Aslan’da sakatlıkları nedeniyle Falcao, Luyindama ve Lemina kadroda yer almadı. Kulüpten, “Sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Luyindama, aşil tendonunda ağrı hisseden Falcao ile tedavisi devam eden ve bugün düz koşulara başlayan Lemina, G.Birliği kadrosunda yer almıyor” açıklaması yapıldı. Stoperde Donk, orta sahada Seri ve forvette ise Andone’un oynaması bekleniyor