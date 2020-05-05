Gol.caracoltv, Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu satmak istediğini manşetine taşıdı ve haberi “Yıldız imzasından baş ağrısına” başlığı ile duyurdu.

AKŞAM

Galatasaray’ın Falcao ile yollarını ayıracağı yönündeki haberlerin ardı arkası kesilmiyor… Kolombiya basınından dün yine bir iddia ortaya atıldı. “Gol.caracoltv.com” Sarı-Kırmızılılar’ın 34 yaşındaki golcü oyuncuyu elden çıkarmak istediğini vurguladı ve “Yıldız imzasından baş ağrısına” başlığı ile haberi duyurdu ve “Eğer şampiyonluk yoksa Galatasaray’da Falcao Garcia yoktur.Türk kulübü finansal problemler nedeniyle Falcao ile yollarını ayırmak istiyor” ifadelerine yer verdi. Haberin içeriğinde; “Galatasaray’daki harcama limitleri koronavirüs nedeniyle düşecek. Falcao’nun maaşı bounuslarla birlikte 7 milyon euro. Kolombiyalı forvet Türkiye’de mutlu olsa da Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Falcao için ısrarcı. Ama kadrodaki Feghouli ve Belhanda gibi isimler de yılda 4.5 milyon euro kazanıyor” bilgisine yer verildi.

