AKŞAM
Galatasaray’ın Falcao ile yollarını ayıracağı yönündeki haberlerin ardı arkası kesilmiyor… Kolombiya basınından dün yine bir iddia ortaya atıldı. “Gol.caracoltv.com” Sarı-Kırmızılılar’ın 34 yaşındaki golcü oyuncuyu elden çıkarmak istediğini vurguladı ve “Yıldız imzasından baş ağrısına” başlığı ile haberi duyurdu ve “Eğer şampiyonluk yoksa Galatasaray’da Falcao Garcia yoktur.Türk kulübü finansal problemler nedeniyle Falcao ile yollarını ayırmak istiyor” ifadelerine yer verdi. Haberin içeriğinde; “Galatasaray’daki harcama limitleri koronavirüs nedeniyle düşecek. Falcao’nun maaşı bounuslarla birlikte 7 milyon euro. Kolombiyalı forvet Türkiye’de mutlu olsa da Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Falcao için ısrarcı. Ama kadrodaki Feghouli ve Belhanda gibi isimler de yılda 4.5 milyon euro kazanıyor” bilgisine yer verildi.
Sağlık Bakanı Koca, Özdemir'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı: “Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. TFF, kendi iradesiyle kararını verecektir.”
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Ergün, Engin Verel'e konuştu: “Elimle Galatasaray'a gol atmıştım. Maçtan sonra da ‘Elimle gol attığımı bütün Türkiye gördü ama hakem görmedi' dedim. Maradona benden görüp eliyle gol attı.”
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…
Gol.caracoltv, Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu satmak istediğini manşetine taşıdı ve haberi “Yıldız imzasından baş ağrısına” başlığı ile duyurdu.
İspanyol basınında Fenerbahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.
Yavaş yavaş yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Süper Lig'de takımlar futbolcularını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tesislere güç depolaması için çağırmaya başladı.