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05 Haziran 2019 Çarşamba 18:47 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 19:03

Yıldız futbolculardan inanılmaz tepki! 'Gitti de kurtulduk'

Yıldız futbolculardan inanılmaz tepki! 'Gitti de kurtulduk'

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Abdullah Avcı’nın gidişinden bazı yabancı futbolcuların bir hayli memnun olduğu ortaya çıktı.

5 yıllık Başakşehir macerasına son veren ve geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’la anlaşan Abdullah Avcı’nın siyan beyazlı kulübe gitmesi bazı futbolcuları bir hayli sevindirdi.

BAŞAKŞEHİR OKAN BURUK'LA YENİDEN YAPILANMAYA GİDECEK

Başakşehir’de oynattığı futbolla göz dolduran, şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’la el sıkışması taraftarları ve camiayı sevindirse de Başakşehir cephesinde bu durum bazı yabancı oyuncular da memnuniyetle karşılandı. Takım içerisinde 3 yıldız ismin Avcı’nın gidişinin ardından rahat bir nefes aldığı belirtilirken, Okan Buruk’un imzası yeniden yapılanmanın habercisi oldu.

'GİTTİ DE KURTULDUK' SESLERİ

Galatasaray ile oynanan final niteliğindeki maçta Adebayor ve Robinho gibi ağır silahlarını yedek kulübesinde bekleten Abdullah Avcı, Başakşehir yönetiminin de tepkisini çekerken Başkan Göksel Gümüşdağ’ın 2-1’lik mağlubiyetin ardından futbolcularıyla bir toplantı yaptığı ve kritik zirvenin ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı. Yapılan yatırımların karşılığını tam anlamıyla alamadığını düşünen Gümüşdağ, Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir’in Avrupa’da, Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda başarısız olduğunu savunurken, Avcı-Gümüşdağ birlikteliğinin aslında Galatasaray mağlubiyetinden sonra kesinleştiği bildirildi. 

(Diriliş Postası)

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