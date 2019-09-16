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  3. Yıldırım Demirören'in yeniden Beşiktaş başkanlığına gelmeyi hedeflediği iddia edildi

Yıldırım Demirören'in yeniden Beşiktaş başkanlığına gelmeyi hedeflediği iddia edildi

Yıldırım Demirören'in yeniden Beşiktaş başkanlığına gelmeyi hedeflediği iddia edildi

Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'in yeniden siyah-beyazlı ekibe başkan olmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta ligin ilk 4 haftasında alınan kötü sonuçların ardından Siyah Beyazlı yönetime taraftarlardan yoğun bir eleştiri gelirken dün oynanan Gazişehir maçını tribünden takip eden Başkan Fikret Orman’a da büyük tepki gösterildi.

Ajansspor'un haberine göre, eski başkan Yıldırım Demirören'in Beşiktaş başkanlığı için düğmeye bastı. Son derece önemli bir kongre desteği de aldığı konuşulan Demirören, başkan Fikret Orman’ın karşısına çıkabileceği olağanüstü kongre şartlarını değerlendiriyor.

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