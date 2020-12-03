Yiğidolar gruptaki kader maçında! Sivasspor 0-0 Villarreal CANLI

Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında sahasında İspanya ekibi Villarreal ile karşılaşıyor.
Maçtan önce Sivas’ta 2 futbolcu ve teknik heyetten iki ismin korona olduğu ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bugün takımda yoklar.
DG SİVASSPOR-VILLARREAL
STAT: 4 Eylül
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Duje Strukan
İLK 11’LER
Sivasspor: Samassa - Caner, Appindangoye, Camara, Ziya - Cofie, Fajr - Yasin, Robin Yalçın, Gradel - Yatabare
Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Funes Mori, Jaume Costa, Coquelin, Iborra, Alex Baena, Kubo, Chukwueze, Nino
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kendi YouTube kanalında bir video paylaştı. "Antrenmana Dönüş" başlıklı videoda kendisi gibi koronavirüse yakalanan ve antrenmana geri dönen oyuncuların da yer aldığı antrenman videosunda Babel ile oyuncular, hastalıkta neler yaşadıklarını anlattı.
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