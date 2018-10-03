'Yeterli güce sahibiz'

G.SARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Porto’yla yapacakları maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi. Albayrak, “Zorlu bir maç oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Ona göre hazırlandık. Eksiklerimiz vardı. İnşallah Türkiye’ye galip dönmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Rakibiniz ne kadar formsuz olsa da bunun bilincinde ve ciddiyetindeyiz. Alacağımız galibiyete çok ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

AYAKKABISINI ÇIKARDIM

Abdurrahim Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: Eren bizimle olacak ama sahaya sürüp sürmeme kararı hocanın. Emre ile ilgili çok üzüntülü- yüm. Pozisyonda içim yandı. Israrla oynamak istedi. Ne kadar büyük bir Galatasaray aşkı var. Hoca aldığında soyunma odasına gitti. Ben de ma- çı bırakıp onun yanına indim. ‘Keş- ke çıkmasaydım. Şimdi hocam ne diyecek?’ diyordu. Ayakkabısını ben çıkardım. Milyonda bir görülecek kı- rık bizi buldu. Şanssızlık.