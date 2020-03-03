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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 10:05
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  • 03 Mart 2020 Salı 10:08

Yerliler Beşiktaş'ı sırtlıyor

Yerliler Beşiktaş'ı sırtlıyor

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.

Beşiktaş ligde şampiyonluk şansını son ana kadar zorlamaya kararlı.

Siyah- Beyazlı ekip zirvenin gerisinde olmasına rağmen ümidini yitirmezken yerli futbolcular performanslarıyla yabancı oyunculardan çok daha fazla katkı sağladı.

BURAK YILMAZ'DAN 13 GOLLÜK ETKİ

Burak 18 maçta 10 gol, 3 asistlik bir performans sergilerken toplam 1519 dakika süre aldı. Gökhan Gönül de 21 maçta oynadığı 1827 dakikada 2 gol, 3 asistlik bir grafik çizdi. Caner Erkin ise 23 karşılaşmada 2 gol, 9 asistle skora büyük katkı sağladı.

Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.

(Takvim)

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Yerliler Beşiktaş'ı sırtlıyor
Yerliler Beşiktaş'ı sırtlıyor

Yerliler Beşiktaş'ı sırtlıyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.
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