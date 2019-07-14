Yepyeni Fenerbahçe

AKŞAM

2018-19 sezonunu kabuslar eşliğinde geçiren Fenerbahçe, yeni sezonda taraftarını mutlu etmek için işi sıkı tuttu. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon ve ondan önceki dönemlerdeki ‘transferi kampa yetiştirememe’ hastalığının bu kez esiri olmadı. Allahyar, Vedat Muriç, Kruse, Rodrigues, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, takımla tanıştı. Alanya’ya kiralık verilen ve fi t dönen Ozan Tufan da adeta yeni transfer gibi. Geçtiğimiz sezonun başında kiralanan Ayew, Benzia ve Slimani ile devam edilmedi. Sözleşmeleri sona eren Soldado, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, İsmail Köybaşı ile de vedalaşıldı. Slovak stoper Martin Skrtel’le görüşmeler sürüyor. Kaptan Volkan Demirel’in akıbeti de kısa süre içinde belli olacak. Devre arasında Leganes’e kiralık gönderilen Diego Reyes de planlarda yer almıyor. Oğuz Kağan da Muriç transferinde kiralık olarak Rize’ye gönderildi.