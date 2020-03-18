Yenilmez Fırtına

LİGİN ilk 9 haftalık bölümünde 16 puan toplayan ve ikinci yarının ilk 9 haftasında aynı rakiplerine karşı oynadığı maçlarda hanesine 21 puan yazdırıp, ilk yarıdaki performansını geride bırakan Trabzon, ayrıca ligin ikinci yarısında mağlubiyet yüzü görmedi.

Koşukavak olabilir

FENERBAHÇE ile ismi anılan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın, Altay yönetimiyle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi.