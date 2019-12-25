Yeniler sınıfta kaldı

Akşam Spor

KARTAL’IN sezon başında kadroya dahil ettiği Muhammed Elneny, Tyler Boyd, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N’Koudou, Pedro Rebocho, Victor Ruiz ve Douglas Santos, etkili performans gösteremedi. Bu oyunculardan sadece Diaby ve N’Koudou, takımlarına gol katkısı yapabildi. Beşiktaş’ın Arsenal’den kiralık olarak kadroya dahil ettiği ve 4. haftadan itibaren Siyah-Beyazlı formayı giydirdiği Elneny, cezası nedeniyle 3 maçı kaçırdı.

Elneny gibi kiralık olarak transfer edilen ve ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıkan ve 2 golü bulunan Diaby ise 6 haftadır gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor. N’Koudou ise sadece Denizlispor maçında gol attı. Douglas ve Ruiz ise daha çok sakatlıklarıyla gündeme geldi. ABD’li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, yedek oturmaktan kurtulamadı. Sadece kupada gol attı.