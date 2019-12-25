Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9496
  • 6,6071
  • 285.133
  • 113153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Yeniler sınıfta kaldı

Yeniler sınıfta kaldı

Yeniler sınıfta kaldı

Beşiktaş’ın bu sezon transfer ettiği oyuncular, takıma beklenen katkıyı veremedi. Sadece Diaby ve N’Koudou gol katkısı yapabildi.

Akşam Spor

KARTAL’IN sezon başında kadroya dahil ettiği Muhammed Elneny, Tyler Boyd, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N’Koudou, Pedro Rebocho, Victor Ruiz ve Douglas Santos, etkili performans gösteremedi. Bu oyunculardan sadece Diaby ve N’Koudou, takımlarına gol katkısı yapabildi. Beşiktaş’ın Arsenal’den kiralık olarak kadroya dahil ettiği ve 4. haftadan itibaren Siyah-Beyazlı formayı giydirdiği Elneny, cezası nedeniyle 3 maçı kaçırdı.

Elneny gibi kiralık olarak transfer edilen ve ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıkan ve 2 golü bulunan Diaby ise 6 haftadır gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor. N’Koudou ise sadece Denizlispor maçında gol attı. Douglas ve Ruiz ise daha çok sakatlıklarıyla gündeme geldi. ABD’li sol kanat oyuncusu Tyler Boyd, yedek oturmaktan kurtulamadı. Sadece kupada gol attı. 


Sefirin Kızı Çukur'u tahtından mı ediyor?
Pınar Deniz ve Berk Cankat çiftinden üzen haber!
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya olay gönderme!
'Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim'
Hayal Köseoğlu paylaştı, dikkat çeken sevgilisi oldu!
<p>Türk futbolunun mihenk taşı Rıdvan Dilmen´in yıllar sonra verdiği özel röportajı, yarın aksam.com

Rıdvan Dilmen´den Gündem Yaratacak Açıklamalar! Bu Röportaj Çok Konuşulacak

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyanın ilk siyahi pilotu Osmanlı askeri Ahmet Ali’nin film gibi hikayesi

İşte dünyada en çok satan telefonlar!