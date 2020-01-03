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Yeniden Simon Kjaer

Yeniden Simon Kjaer

Atalanta’da fazla forma şansı bulamayan Danimarkalı stoper için Fenerbahçe Yönetimi yeniden devreye girdi. İtalyan takımının istemediği tecrübeli futbolcu için kiralama teklifinde bulunulacak.

AKŞAM

İTALYAN basınındaki haberlere göre; Fenerbahçe Yönetimi, Kjaer için yeniden devreye girdi. Sadık’ın sakatlanması ve Rami’nin beklenen performanstan çok uzak bir görüntü sergilemesi üzerine yönetim, sezon sonuna kadar Danimarkalı futbolcuyu kiralamak istiyor. Simon Kjaer’in ise fazla forma şansı bulamadığı Atalanta’da mutsuz olduğu, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon Atalanta formasıyla ligde 5 maça çıkan Kjaer, Şampiyonlar Ligi’nde ise 1 karşılaşmada görev yaptı.

GASPERİNİ: BENİ İKNA EDEMEDİ

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığının olmadığını ve oynamama sebebinin ise tamamen teknik bir karar olduğunu belirtti. Gasperini, “Kjaer’in sakatlığı yok. Oynamamasının sebebi teknik bir karar. Kjaer farklı bir karaktere sahip futbolcu. İyi futbolcu ama beni ikna edemedi. Denedik olmadı. Kjaer harika bir futbolcu. Ancak oyun tarzımıza uyum sağlama konusunda zor zaman geçiriyor. Bu yüzden kadroda yok” diye konuştu. Bu kez transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.


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