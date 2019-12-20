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Yeniden Belhanda

Yeniden Belhanda

Al İttihad Kulübü, Galatasaray’ın Faslı futbolcusundan vazgeçmiyor. İki ekip arasındaki transfer görüşmelerinin yeniden başladığı öğrenildi.

AKŞAM

GALATASARAY’DA ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan Faslı oyuncu için teklifler gelmeye başladı. Performansı tartışılan ve tribünlerle yaşadığı olaylar nedeniyle tepki çeken Younes Belhanda’yı geçtiğimiz yıl kadrosuna katmak isteyen Al İttihad Kulübü’nün transfer adına yeniden girişimlere başladığı öğrenildi. 2019 Ocak ayında Belhanda ile yıllık 5.5 milyon euroya anlaşan ve G.Saray’a da önemli bir teklifte bulunan Al İttihad’ın Faslı oyuncu için bir kez daha devrede olduğu belirtildi. Al İttihad’ın transfer için menajeriyle görüşme halinde olduğu ve hem Faslı oyuncuya hem de G.Saray’a önerecekleri rakama göre durumun şekillenmesi bekleniyor.


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